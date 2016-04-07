Надходження від малої приватизації минулого року зросли майже вдвічі – Фонд держмайна

Надходження до державного бюджету України від малої приватизації в 2015 році зросли на 93,6% порівняно з 2014 роком і склали 45,5 мільйона гривень, йдеться у звіті Фонду державного майна.

Також повідомляється, що в 2015 році зросла кількість проданих об'єктів – на 17%, до 109.

"Нам вдалося запустити прозорий процес малої приватизації завдяки використанню нових технологій і підходів... Ми перевели всю малу приватизацію на електронні аукціони, підписавши меморандум про співпрацю з найбільш клієнтоорієнтованими товарними біржами. Також ми пропонуємо на продаж на голландських аукціонах неліквідні об'єкти, які роками не можуть знайти інвестора на класичних аукціонах", – цитує прес-служба заступника голови ФДМУ Андрія Гайдуцького.

Також, за його словами, в першому кварталі 2016 року фонд продав 35 об'єктів на загальну суму майже 20 мільйонів гривень, що в 4,5 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року.

"Ми сподіваємося, що мала приватизація таким чином також буде стимулювати розвиток малого підприємництва в регіонах України", – додав Гайдуцький.

Читайте такожКабмін пропонує Раді вдвічі скоротити список заборонених до приватизації держпідприємств

Як повідомляв УНІАН, у Фонді держмайна неодноразово повідомляли, що електронні аукціони з продажу державного майна спростять доступ покупців до об'єктів малої приватизації і дозволять відомству більш ефективно продавати такі об'єкти. ФДМУ має намір всі об'єкти малої приватизації перевести на електронні аукціони.

Фонд держмайна в кінці жовтня 2015 року затвердив порядок продажу об'єктів малої приватизації в електронній формі на аукціонах.

Згідно із Законом "Про приватизацію невеликих державних підприємств", об'єктами малої приватизації є: юридичні особи, середня кількість працівників яких не перевищує 100 осіб, а обсяг валового доходу від реалізації не більше 70 мільйонів гривень; об'єкти незавершеного будівництва, у тому числі з земельними ділянками; об'єкти соціально-культурного призначення.