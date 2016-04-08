Fitch підтвердило кредитний рейтинг "Метінвесту" Ахметова на дефолтному рівні

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий кредитний рейтинг найбільшого в Україні приватного металургійного холдингу «Метінвест» на дефолтному рівні «RD» (Restricted Default).

Як наголошується в повідомленні агентства, папери холдингу рейтингуються на рівні «С» з рейтингом зворотності активів на рівні «RR6».

«Рейтинги були підтверджені у зв'язку з очікуваними переговорами групи «Метінвест» з кредиторами щодо реструктуризації боргів. Діючий план реструктуризації передбачає накладення мораторію на боргові операції строком до 27 травня поточного року, - йдеться в повідомленні. – І, хоча ми розуміємо, що більшість параметрів реструктуризації вже погоджені з кредиторами, немає впевненості в тому, що угода буде остаточно фіналізована вчасно».

Крім того, в Fitch назвали негативними для рейтингу факторами загальну політичну напруженість в Україні, відсутність можливостей виходу на ринки капіталу, як для всієї України, так і для власне «Метінвесту», а також те, що значна частина активів холдингу розташована на Донбасі, де не припиняються бойові дії.

«У разі досягнення остаточного компромісу з кредиторами щодо боргової операції, а також після перегляду структури капіталу холдингу і публікації нових оцінок за критеріями ризиковості, рейтинг «Метінвесту» буде переглянутий, - йдеться в повідомленні Fitch. - У разі погіршення ситуації ми припускаємо ймовірність оголошення банкрутства або інших процедур з ліквідації».

Вперше про технічний дефолт «Метінвест» заявив в квітні 2015 року. При цьому в кінці червня того ж року компанія погодила з інвесторами нові умови за своїми облігаціями з терміном погашення в 2015, 2017 і 2018 роках на загальну суму 1,153 млрд дол.

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Довідка УНІАН. Група «Метінвест» - міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній, яка є найбільшим в Україні і одним з найбільших в СНД виробником залізорудної сировини і сталі.

На тлі дефіциту коштів через невизначену ситуацію на світових ринках сталі, яка призвела до зниження виробництва на підприємствах компанії «Метінвест», в листопаді 2015 року група прийняла рішення про скорочення робочого дня на 20% з пропорційним зниженням заробітних плат для адміністративного персоналу. При цьому в 2016 році компанія планує скоротити до 30% співробітників адміністративного апарату.

Основними акціонерами «Метінвесту» є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,24%) і група «Смарт-Холдинг» Вадима Новинського (23,76%).