Греція продає китайській компанії найбільший порт країни

Греція продає китайської компанії Cosco найбільший порт країни за 419 мільйонів доларів, повідомляє Газета.ru.

"Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас, глава грецького агентства з приватизації Стергіос Пітсіорлас та голова ради директорів китайської компанії Cosco Сюй Ліжун підписали контракт з продажу найбільшого порту країни Пірей за 419 мільйонів доларів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що угоду було укладено в грецькому місті Афіни.

Згідно з умовами контракту китайська Cosco отримала контроль над 51% порту Пірей, ще 16% компанія отримає за п'ять років після того, як інвестує в порт до 350 мільйонів євро.

Читайте такожГреція вирішила продати 27 об'єктів, серед яких 14 аеропортів

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2015 року в рамках приватизації Греція вирішила продати 27 об'єктів, серед яких поштова компанія ELTA, порт Пірей в Афінах, порт Салоніки, залізнична компанія TrainOSE, компанія з обслуговування та експлуатації рухомого складу ROSCO та інші об'єкти.