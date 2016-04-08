Фонд держмайна планує в кінці листопада виставити на продаж 78,3% акцій "Центренерго"

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook глава фонду Ігор Білоус з посиланням на графік підготовки підприємства до продажу.

Також він повідомив, що фонд має намір провести інвентаризацію в енергокомпанії в червні цього року. Формування конкурсної комісії з приватизації має відбутися наприкінці липня.

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Фонд держмайна має намір затвердити умови приватизації та стартову ціну держпакету акцій «Центренерго» і оголосити про його продаж в офіційному виданні ФДМУ «Відомості приватизації» у жовтні.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого Міністерство енергетики та вугільної промисловості України передало 78,3% акцій «Центренерго» Фонду держмайна для подальшої приватизації.

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ФДМУ в березні ініціював проведення загальних зборів акціонерів «Центренерго» до кінця квітня цього року, на якому будуть розглянуті питання переобрання членів правління, наглядової ради, ревізійної комісії.