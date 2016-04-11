Українські євробонди дорожчають на тлі заяви Яценюка про відставку - Bloomberg

Українські євробонди дорожчають на тлі заяви прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка про рішення піти у відставку і, як наслідок, на тлі можливого завершення політичної кризи в Україні, повідомляє Bloomberg.

За даними видання, найбільш показовими стали папери з погашенням в 2019 році на 1,65 мільярда доларів. Їх прибутковість впала відразу на 26 базисних пунктів - до 9,7%. Це найбільше падіння показника дохідності українських євробондів з моменту приходу Яценюка в уряд в лютому 2014 року, підкреслює агентство.

Як зазначають у виданні, через політичну напруженість Україна останнім часом демонструвала одні з найгірших ринкових показників серед країн, що розвиваються. Відставка уряду, наголошують у Bloomberg, була прогнозованою. Однак фінансисти чекають формування нового Кабінету і представлення програми його діяльності вже цього тижня.

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Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк прийняв рішення подати у відставку. Відповідне клопотання вже передано до парламенту. Як очікується, Верховна Рада розгляне питання формування нового уряду на основі нової парламентської коаліції вже у вівторок, 12 квітня.