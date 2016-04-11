"Газпром" втратив статус найдорожчої компанії Росії

«Роснефть» в понеділок вперше обігнала «Газпром» за ринковою капіталізацією, свідчать дані Московської біржі. Капіталізація «Роснефти» до 13:40 становила 3,468 трлн руб., «Газпрому» — 3,450 трлн руб., передає РБК.

Вартість глобальних депозитарних розписок «Роснефти» на Лондонській біржі у понеділок зросла на 5,3%, до $4,93 за папір, що відповідає капіталізації компанії майже в $52,3 млрд.

Вартість ADR «Газпрому» до 15:40 в Лондоні зросла на 0,8%, до $4,33 за розписку, капіталізація становила $51,2 млрд. На закритты торгів у п'ятницю капіталізація «Газпрому» на Лондонській біржі становила майже $50,9 млрд, «Роснефти» — $49,6 млрд.

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Рублева ціна акцій «Роснефти» в понеділок відновила історичний максимум (попередній був зафіксований 22 березня). До 13:42 акції найбільшої в Росії нафтової компанії на Московській біржі подорожчали порівняно з відкриттям на 3,3%, до 327,05 руб. за штуку, «Газпрому» — на 0,1%, до 145,8 руб. Зростання індексу ММВБ на той момент становило близько 1%.