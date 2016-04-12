Українська біржа виключила з лістингу акції "Райффайзен Банку Аваль"

Українська біржа провела делістинг акцій одного з найбільших в країні банків за обсягом активів «Райффайзен Банку Аваль» за заявою емітента. Про це повідомляється на сайті біржі.

«12 квітня 2016 року акції прості іменні АТ "Райффайзен Банку Аваль" виключені з 2 рівня лістингу Біржового реєстру та переведені у біржовий список, до категорії позалістингових паперів», - зазначили в біржі.

Як повідомляв УНІАН, «Райффайзен Банк Аваль» за підсумками 2015 року отримав чистий збиток на рівні 1,443 млрд грн, що в 2,6 раза нижче збитку за підсумками попереднього року на рівні 3,806 млрд грн.

У січні через набуття чинності жорсткіших вимог до лістингу Українська біржа провела делістинг акцій «Азовсталі», «Маріупольського металургійного комбінату ім. Ілліча», «Північного гірничо-збагачувального комбінату» та «Укртелекому». У березні біржа провела делістинг Авдіївського коксохімічного заводу.

Довідка УНІАН. «Райффайзен Банк Аваль» (м. Київ) працює на ринку України з 1992 року та є одним із найбільших банків за обсягом активів. З 2005 року банк належить міжнародній фінансовій групі «Райффайзен Банк Інтернаціональ» (Австрія).