Goldman Sachs виплатить $5 мільярдів за угоди, що викликали кризу 2008 року





Американський банк Goldman Sachs погодився виплатити $5,06 млрд в рамках врегулювання справи про операції з іпотечними облігаціями, які призвели до фінансової кризи 2008 року, повідомило Міністерство юстиції США, передає РБК. Частина цієї суми — $1,8 млрд — Goldman Sachs направить на підтримку постраждалих позичальників, наголошується в повідомленні.

Тим самим поточний штраф став четвертим за величиною для американських банків з початку світової кризи 2008 року — після Bank of America, JP Morgan Chase і Citigroup.

Мирова угода залишає за владою США право порушувати кримінальні справи щодо Goldman Sachs і не звільняє представників банку від можливої кримінальної або адміністративної відповідальності, підкреслюється в заяві відомства. В рамках врегулювання банк погодився повною мірою співпрацювати з владою під час проведення будь-яких розслідувань щодо подій, на які поширюється угода.

В рамках угоди Goldman Sachs погодився визнати провину в тому, що вводив в оману потенційних інвесторів в іпотечні цінні папери в період між 2005 і 2007 роками. Як зазначає Мін'юст США, банк запевняв їх, що облігації були забезпечені якісними іпотечними кредитами, знаючи при цьому, що насправді ці кредити не будуть сплачені. Внаслідок цього інвестори в такі облігації зазнали мільярдних збитків.

Угода з Goldman Sachs підтвердила рішучість управління Мін'юсту США по адміністративних справах у притягненні до відповідальності «тих, чиї протиправні дії призвели до фінансової кризи 2008 року», заявив заступник помічника генпрокурора та голова адміністративного підрозділу Мін'юсту США Бенджамін Майзер.

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Раніше угоди щодо операцій з іпотечними паперами, які спровокували кризу 2008 року, уклали інші банки. Наприклад, JP Morgan Chase в рамках аналогічної угоди з американськими судовою владою в 2013 році заплатив $13 млрд, Bank of America роком пізніше — $16,7 млрд. Угоду з BofA виявилася найбільшою в історії американських банків. У липні 2014 року, за місяць до штрафу BofA, пішов на угоду банк Citigroup, сплативши $7 млрд за торгівлю «токсичними» (неякісними) іпотечними деривативами.

Всього, за підрахунками The Wall Street Journal, американські банки станом на початок березня виплатили $110 млрд за свою роль у створенні іпотечного міхура, який спровокував світову фінансову кризу 2008 року.