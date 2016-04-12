У Росії суд заблокував найбільшу приватизаційну угоду 2015 року

Арбітражний суд Московської області заблокував приватизацію компанії «Алмазний світ» — дочки «Алроса», повідомляє «Комерсант». Приватизаційна угода була найбільшою в 2015 році, стартова вартість лота становила 740 млн руб (11 млн дол).

На аукціон з приватизації «Алмазного світу», призначений на 30 грудня 2015 р., було подано чотири заявки і перераховані задатки, що повинно було забезпечити хороші шанси на підвищення ціни під час торгів, зазначається у скарзі. Однак суддя Агальцева винесла рішення заборонити аукціон, задовольнивши 28 грудня клопотання акціонера компанії Івана Вятченкова про вжиття забезпечувальних заходів. Рішення було прийнято у зв'язку з суперечкою позивача з іншим акціонером — Олексієм Шинкаруком, яка з не мають стосунку до торгів, зазначає видання.

Заступник голови суду області Андрій Соловйов, визнав скаргу Російського аукціонного дому (РАД) на дії судді Агальцевой обґрунтованою, пише «Комерсант». У зверненні підкреслюється, що, незважаючи на скасування забезпечувальних заходів апеляційною інстанцією, яка визнала рішення судді Агальцевої неправомірним, повторні торги з приватизації «Алмазного світу» були зірвані, оскільки судові пристави відмовилися припинити виконавче провадження щодо блокування угоди.

Читайте такожВлада Росії назвали держпідприємства, які продадуть у першу чергу

Керівництво Арбітражного суду Московської області направило в кваліфікаційну колегію суддів Підмосков'я «подання про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності». Згідно з законом «Про статус суддів», колегія може винести судді зауваження або попередження, а у виняткових випадках, до яких можуть віднести нанесений, на думку РАД, збиток державі, — достроково припинити її повноваження.