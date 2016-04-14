ФДМ розраховує в кінці липня закрити операцію з продажу Одеського припортового заводу

Фонд державного майна розраховує в кінці липня 2016 року закрити операцію з продажу одного з найбільших в Україні хімічних підприємств - Одеського припортового заводу, конкурс з продажу якого буде оголошено наприкінці травня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на енергетичній конференції, організованій Київським інститутом енергетичних досліджень, заявив голова Фонду держмайна Ігор Білоус.

«Підприємство на 99% готове до приватизації. Тривають переговори з інвесторами, - сказав він. - У кінці травня оголошуємо конкурс, у кінці червня — аукціон, і в кінці липня повинні закрити угоду, якщо не буде якихось форс-мажорів в Україні».

Як повідомляв УНІАН, згідно з планом приватизації, 4 травня фонд планує засідання конкурсної комісії з визначення початкової ціни продажу Одеського припортового заводу і фіксованих умов проведення конкурсу, а 5 травня робоча група Кабінету міністрів повинна буде надати ФДМУ рекомендації щодо початкової ціни пакета акцій заводу.

Читайте такожУ Мінекономрозвитку підрахували, скільки принесе бюджету велика приватизація

Одеський припортовий завод (Южний, Одеська обл.) - другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій - з випуску азотних добрив в Україні. Підприємство також здійснює перевантаження хімічної продукції, що надходить з країн СНД, на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.

Державі належить 99,6% акцій заводу.