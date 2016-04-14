Україна повинна провести прозору приватизацію – Гройсман

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що Україна має провести прозору приватизацію для поліпшення корпоративного управління підприємствами.

Про це він сказав, виступаючи в парламенті.

"Приватизацію ми маємо провести зважено і поетапно. Ми маємо провести її грамотно, підготувавши об'єкти таким чином, щоб продати їх найбільш вигідно. Найголовніше - приватизація має бути прозорою", - сказав Гройсман.

Він зазначив, що неефективне корпоративне управління державними підприємствами - одна з найбільших корупційних дірок в країні.

"Чого бояться ті, хто проти приватизації: розпродамо останнє за безцінь, прийдуть знову олігархи, а гроші проїмо. Цей ризик ми маємо враховувати і мінімізувати, але не проводити приватизацію ми не можемо", - додав прем'єр.

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Як повідомляв УНІАН, голова Фонду державного майна України Ігор Білоус зазначав, що переформатування Кабінету міністрів після подачі у відставку Арсенія Яценюка не вплине на приватизаційний процес.