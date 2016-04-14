Фонд держмайна хоче перенести приватизацію обленерго з літа на осінь-зиму

Фонд державного майна України (ФДМУ) готує накази про перенесення дати аукціонів з приватизації 70% акцій «Хмельницькобленерго», 70% «Миколаївобленерго», 65% «Харківобленерго», 50,9% «Тернопільобленерго», 60,2% «Запоріжжяобленерго» і 46% «Черкасиобленерго» на жовтень-грудень з червня-липня 2016 року.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава відомства Ігор Білоус.

«У фонді вже почали готувати необхідні накази про перенесення термінів приватизації цих об'єктів на кінець року – жовтень-грудень. Таку пропозицію вніс наш радник Deloitte... Його підтримують члени робочої групи з питань приватизації при Кабінеті міністрів (в тому числі представники Європейського банку реконструкції та розвитку, Агентства США з міжнародного розвитку, Міжнародної фінансової корпорації, Міжнародного валютного фонду)», - написав він.

Білоус зазначив, що для залучення інвесторів радник з питань приватизації проведе в червні енергетичну конференцію.

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Як повідомляв УНІАН, Deloitte рекомендував Фонду держмайна перенести приватизацію обленерго з літа на осінь 2016 року.

Білоус також зазначив, що радник рекомендував продавати обленерго парами від менш проблемних до найпроблемніших: «Тернопільобленерго» і «Хмельницькобленерго», «Миколаївобленерго» і «Харківобленерго», «Запоріжжяобленерго» та «Черкасиобленерго».