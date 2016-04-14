АМКУ оштрафував фармфірму "Дарниця" за купівлю частки Борщагівського хімфармзаводу без його дозволу

Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував фармацевтичну фірму "Дарниця" на 20,4 тисячі гривень за купівлю блокуючого пакета акцій Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу (БХФЗ) без його дозволу, повідомила прес-служба АМКУ.

"Оштрафовано ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" (м. Київ) на 20,4 тисячі гривень за порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді придбання акцій ПАТ "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" (г. Київ), що забезпечує перевищення 25% голосів у вищому органі управління товариства, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідно", - йдеться в повідомленні.

Між тим, наприкінці грудня 2015 року АМКУ дав дозвіл фармфірму "Дарниця" придбати блокуючий пакет акцій Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу (понад 25%), що надало б її власникам можливість накладати вето на рішення ради директорів фармвиробника. Більше того, за місяць на сайті АМКУ з'явилося повідомлення про дозвіл на купівлю "Дарницею" контрольного пакету акцій БХФЗ. Разом з тим у низці українських ЗМІ з'явилася інформація, що "Дарниця" вже почала процес придбання контрольного пакета БХФЗ.

Однак Борщагівський хімфармзавод спростував цю інформацію, розмістивши на своєму офіційному сайті заяву, в якій повідомив, що жодних переговорів з компанією "Дарниця" на даний момент він не веде. При цьому прес-служба БХФЗ додала, що ведеться робота по з'ясуванню обставин, при яких АМКУ видав "Дарниці" відповідні дозволи.

Крім того, Борщагівський хімфармзавод повідомив про свій намір залучити провідну міжнародну аудиторську фірму і міжнародну юридичну фірму для отримання рекомендацій по забезпеченню безпеки заводу від можливих недружніх дій з боку "Дарниці".

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Як повідомляв УНІАН, у березні 2015 року фондова компанія "Куб" в інтересах фармацевтичної фірми "Дарниця" придбала 29,95% Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу за 171,8 мільйона гривень.

Головою Наглядової ради ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" є Володимир Загорій, а посаду генерального директора до обрання народним депутатом від пропрезидентської партії "БПП" займав його син Гліб Загорій.

У середині 2015 року ряд громадських організацій, зокрема "Пацієнти України" та "Центр протидії корупції", звинуватили власника "Дарниці" і депутата Загорія у створенні в Міністерстві охорони здоров'я монополії на допуск ліків в Україну.

Справа в тому, що влітку минулого року керівником Державного експертного центру, що дає дозволу на допуск ліків на український ринок, був призначений Іван Бавикін, який до цього працював помічником Загорія.

Заступником міністра охорони здоров'я працює Олександра Павленко, яка в якості адвоката захищала інтереси фармзавода "Дарниця" в судах.

За даними ЗМІ, депутат Гліб Загорій також фігурує в одній кримінальній справі з Віктором Зубрицким, екс-менеджером "112 каналу", якого називають одним з головних координаторів "титушек" під час Революції гідності в Україні.