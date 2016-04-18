Біржі Китаю відкрилися падінням на тлі невдачі переговорів у Досі

Торги на китайських фондових біржах у понеділок відкрилися падінням основних індексів на тлі невдачі переговорів у Досі по заморожуванню видобутку нафти, повідомляє Прайм з посиланням на дані торгів.

"Ключовий індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite Index після відкриття торгів втратив 1,35%, склавши 3036,60 пункту, шэньчженьский Shenzhen Compoxite Index знизився на 1,49% - до 1949,18 пункту", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що нафтовидобувні країни за підсумками зустрічі в Досі в неділю не змогли дыйти згоди щодо заморозки рівня видобутку нафти.

Як розповіли учасники зустрічі, низка країн ОПЕК, в першу чергу Саудівська Аравія, несподівано стали наполягати на участі в угоді ширшого кола учасників, принаймні, всіх членів ОПЕК.

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Серед останніх Іран, який заявив про готовність заморожувати видобуток лише після виходу на досанкцыйний обсяг в 4 мільйони барелів на добу та визнав недоцільним брати участь у зустрічі в Досі.