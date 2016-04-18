Рубль і російські індекси обвалилися на тлі провалу переговорів у Досі

На торгах у понеділок, 18 квітня, російський рубль втрачає позиції слідом за цінами на нафту на тлі провалу переговорів у Досі з приводу заморожування видобутку палива.

За даними Московської біржі, курс долара виріс на 1,7 руб. і склав 68,15 руб.

Курс євро піднявся на 2,004 руб. - до 76,95 руб.

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Індекс ММВБ впав на 1,13% і склав 1886,25 пункту.

Індекс РТС знизився на 3,57%, до 872,80 пункту.

Як повідомляв УНІАН, в перші хвилини торгів на Лондонській біржі ІСЕ в понеділок, 18 квітня, ціна на нафту марки Brent різко впала до позначки $40,16 за барель (на 6%). Це сталося після того, як учасникам переговорів у Досі не вдалося домовитися про заморожування видобутку. Однак подальшого падіння не було - далі нафта торгувалася біля позначки $40,71 за бар.

Країни-експортери нафти на зустрічі міністрів енергетики в столиці Катару Досі 17 квітня не змогли домовитися щодо замороження її видобутку. Наступна зустріч країн ОПЕК і держав, які не входять в організацію, може відбутися в червні.