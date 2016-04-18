Експерти песимістичні: прогнозують доходи від приватизації у 5 разів менші, ніж закладено в бюджеті

Доходи від приватизації в Україні цього року можуть становити 3,375 млрд грн, що майже у 5 разів менше від показника, закладеного в бюджет на поточний рік, а також в 10 разів менше від очікувань Фонду держмайна, при обсязі прямих іноземних інвестицій у 2,9 млрд дол., що майже вдвічі менше за очікування уряду.

Про це йдеться в оновленому консенсус-прогнозі, сформованому за результатами опитування експертів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

При цьому прогнози на 2017 рік і 2018 рік ще песимістичніші. На думку експертів, доходи бюджету від приватизації у наступні два роки становитимуть близько 1,2-1,5 млрд грн на рік. При цьому обсяг прямих іноземних інвестицій в 2017 році очікується на рівні 3,5 млрд дол., а в 2018 році - на рівні 4 млрд дол.

Раніше експерти наголошували, що ключовими факторами, які негативно впливають на економічну динаміку, в 2016 році стануть уповільнення відновлення світової економіки, дефіцит зовнішнього фінансування, ескалація конфлікту на сході країни, низька швидкість реформ, а також згортання інвестиційних програм через макроекономічну невизначеність. При цьому ці самі чинники, як наголошується у прогнозі, будуть актуальні і для 2017 і 2018 років.

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Як повідомляв УНІАН, уряд у 2016 році розраховує залучити близько 5 млрд дол. інвестицій, а також отримати 17 млрд грн доходів від масштабної приватизації. Ключовим об'єктом продажів у першому півріччі 2016 року має стати Одеський припортовий завод.