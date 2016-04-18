Росія через санкції і відмови банків вирішила відкласти розміщення євробондів - Bloomberg

Росія відкладе повернення на міжнародний ринок запозичень, заплановане на цей рік, повідомив Bloomberg, посилаючись на два високопоставлених чиновники. Як уточнює агентство, рішення не розміщувати євробонди приймається на тлі санкції США і Євросоюзу, а також даних про тиск на великі банки, які просять відмовитися від розміщення бондів.

За словами джерел Bloomberg, заплановане залучення $3 млрд покрило б десяту частину дефіциту бюджету в цьому році. Саму по собі невдалу спробу вони назвали «символічним програшем» Мінфіну. Відомство сподівалося, що ознаки готовності деяких європейських країн послабити санкції та зростаючий інтерес інвесторів до російського боргу можуть дати можливість розмістити більшу кількість облігацій, сказав один зі співрозмовників Bloomberg.

Співрозмовники видання заявили, що в останні місяці російська влада розглядали безліч способів, які дозволили б обійти обмеження США та ЄС, включаючи розміщення в швейцарських франках і ієнах. Тим не менш, зазначили чиновники, Москва не змогла знайти достатню кількість банків та інвесторів, які висловили бажання брати участь у розміщенні в умовах побоювань через санкції.

Минулого тижня голова Мінфіну РФ Антон Силуанов визнав, що у Росії виникли труднощі з розміщенням. «Так, зараз дійсно будуються підступи цього випуску, багато банків відмовляються. Тим не менш, вікно таких можливостей ми для себе не закриваємо, в цьому напрямку працюємо», – говорив міністр. При цьому він зазначив, що Росія хотіла просто «промацати ринок, участь на цьому ринку, щоб інвестори бачили нашу присутність там», передає РБК.

Bloomberg наприкінці березня писав, що Росія може перенести продаж євробондів на пізніший термін у зв'язку з тим, що не може знайти організатора розміщення. Одне з джерел повідомило, що пропозиції були відправлені близько 20 банків. За словами іншого співрозмовника, інтерес до нього виник лише у двох західних банків.

На початку квітня Reuters з посиланням на джерела на банківському ринку писав, що західні банки можуть відмовитися від розміщення російських євробондів через клірингові центри — посередників в угоді. Агентство уточнювало, що Euroclear та Clearstream не хочуть вступати в конфлікт з американськими і європейськими регуляторами.

В останній раз Росія позичала на міжнародних ринках у вересні 2013 року, коли продала папери на $6 млрд із погашенням в 2019, 2023 і 2043 роках.