Таджикистан передумав продавати велику золотодобувну компанію "Тіллоі точік"

Таджикистан відмовився від приватизації золотодобувної держкомпанії "Тіллоі точік" - другого за обсягами виробника країни, не розгледівши вигоди у продажу до нарощування випуску на підприємстві, передає Reuters.

Про відмову від приватизації повідомив Держкомітет з інвестицій та управління державним майном Таджикистану. Джерело Reuters у Міністерстві промисловості і нових технологій Таджикистану назвало причиною відмови відсутність доцільності.

Читайте такожПрезидент Таджикистану порекомендував громадянам запасатися водою і продуктами"Зараз немає доцільності продажу підприємства. Це невигідно. Уряд в даний час реалізує програму збільшення видобутку золота на цьому підприємстві", - сказало джерело.

Тим часом, індикативні ціни на золото в першому кварталі цього року показали найсильніше ралі, в результаті чого підскочила ринкова вартість видобувних компаній. Так, лондонський індекс золотодобувних компаній злетів на 77,8 відсотка з січневого мінімуму 1.481,77 пункту.

На частку "Тіллоі точік", яка постачає все добуте золото в держсховища, припадає близько 17 відсотків обсягу видобутку золота в Таджикистані. Проект поступається лише спільному таджицько-китайському підприємству Зарафшон, розташованому на півночі країни, з часткою близько 65 відсотків.

Держкомітет з інвестицій та управління майном повідомив у вівторок, що "Тіллоі точік" виключена з програми приватизації на 2014-2016 роки, затвердженої у грудні 2013 року.

Артілі "Тіллоі точік", відкриті в минулому столітті, розташовані в Ховалінгському районі Хатлонської області, в 300 кілометрах на схід від Душанбе.

На базі копальні працювало таджицько-канадське спільне підприємство Дарваз, але в 2000 році іноземний інвестор відмовився від подальшого співробітництва, після чого видобуток золота впав в 5-10 разів.

У 2006 році уряд Таджикистану придбав 100 відсотків акцій підприємств, щорічний видобуток золота в середньому доведено до 0,5 тонни.