ФДМ до кінця квітня закінчить підготовку Одеського припортового заводу до приватизації

Фонд державного майна України (ФДМУ) має намір до кінця квітня цього року завершити підготовку одного з найбільших виробників хімічної продукції в країні Одеського припортового заводу (ОПЗ) до приватизації, написав на своїй сторінці у Facebook голова фонду Ігор Білоус.

«Фонд закінчує підготовку до приватизації ОПЗ... Ми розробили інвестиційні умови, а орієнтовно 22 квітня затвердимо оцінку. На 25-26 квітня заплановано засідання робочої групи, яка підготує для Кабінету міністрів рекомендації за стартовою ціною та умовами. Наприкінці квітня ФДМУ відправить на розгляд до Міністерства економічного розвитку та торгівлі, Міністерства фінансів і Міністерства юстиції проект розпорядження Кабміну про затвердження умов приватизації ОПЗ», - написав він.

Також Білоус відзначив, що швидкість процесу приватизації підприємства залежатиме від нового уряду.

«Якщо Кабмін швидко розгляне і затвердить проект, ФДМУ, як і було заплановано, зможе оголосити продаж ОПЗ наприкінці травня і провести аукціон наприкінці червня», - сказав голова фонду.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна розраховує наприкінці липня 2016 рокузакрити операцію з продажу 99,6% акцій Одеського припортового заводу.

Одеський припортовий завод (Южне, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Підприємство також здійснює перевантаження хімічної продукції, що надходить з країн СНД, на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.