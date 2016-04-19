ФДМ до кінця квітня закінчить підготовку Одеського припортового заводу до приватизації
Голова Фонду зазначив, що швидкість процесу приватизації підприємства буде залежати від нового уряду.
Фонд державного майна України (ФДМУ) має намір до кінця квітня цього року завершити підготовку одного з найбільших виробників хімічної продукції в країні Одеського припортового заводу (ОПЗ) до приватизації, написав на своїй сторінці у Facebook голова фонду Ігор Білоус.
«Фонд закінчує підготовку до приватизації ОПЗ... Ми розробили інвестиційні умови, а орієнтовно 22 квітня затвердимо оцінку. На 25-26 квітня заплановано засідання робочої групи, яка підготує для Кабінету міністрів рекомендації за стартовою ціною та умовами. Наприкінці квітня ФДМУ відправить на розгляд до Міністерства економічного розвитку та торгівлі, Міністерства фінансів і Міністерства юстиції проект розпорядження Кабміну про затвердження умов приватизації ОПЗ», - написав він.
Також Білоус відзначив, що швидкість процесу приватизації підприємства залежатиме від нового уряду.
«Якщо Кабмін швидко розгляне і затвердить проект, ФДМУ, як і було заплановано, зможе оголосити продаж ОПЗ наприкінці травня і провести аукціон наприкінці червня», - сказав голова фонду.
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Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна розраховує наприкінці липня 2016 рокузакрити операцію з продажу 99,6% акцій Одеського припортового заводу.
Одеський припортовий завод (Южне, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Підприємство також здійснює перевантаження хімічної продукції, що надходить з країн СНД, на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.