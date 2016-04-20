Саудівська Аравія готується вивести на біржу державну нафтову компанію

Уряд Саудівської Аравії обрав банк JPMorgan і колишнього банкіра Citigroup Майкла Кляйна (Michael Klein) для проведення первинного публічного розміщення акцій (IPO) державної нафтової компанії Saudi Aramco, повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на знайомі з угодою джерела, передає Прайм.

Інвестиційний банкір Кляйн надає послуги із стратегічного консультування уряду. Банк JPMorgan працює над підготовкою до IPO і може стати одним із банків-андеррайтерів. Переговори знаходяться на ранній стадії, і остаточне рішення щодо IPO ще не прийнято, повідомляють джерела.

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Представники Saudi Aramco і JPMorgan відмовилися від коментарів. Клейн не відповів на питання електронною поштою.

На початку січня другої наслідний принц Саудівської Аравії, міністр оборони Мухаммед бен Салман Аль Сауд повідомив, що Саудівська Аравія розглядає можливість проведення IPO Saudi Aramco. За його даними, рішення про вихід компанії на біржовий ринок буде прийнято в найближчі кілька місяців.

Інвестбанк JP Morgan Chase був заснований в 1799 році і є одним зі світових лідерів у сфері надання інвестиційних банківських послуг і довірчого управління. В даний час банк веде діяльність більш ніж в 60 країнах.