Аргентина після 15-річної перерви розмістила міжнародні облігації на $16,5 мільярда

Аргентина розмістила на міжнародному борговому ринку облігації на загальну суму в $16,5 млрд і 22 квітня виплатить з цих коштів борг перед кредиторами, які відмовилися від реструктуризації.

Про це повідомив міністр економіки і фінансів республіки Альфонсо Прат-Гай, передає ТАСС.

"Сьогодні ми остаточно покінчили з дефолтом 2001 року. У п'ятницю нам надійдуть кошти, і ми зможемо виплатити з них $9,3 млрд (кредиторам)", - сказав він. За словами міністра, до теперішнього моменту Аргентина підписала 220 угод про погашення заборгованості з різними фондами, які раніше відмовилися від реструктуризації. Дані домовленості передбачають скорочення боргу на 40%.

Як зазначив Прат-Гай, Аргентина розмістила чотири види облігацій - на 3, 5, 10 і 30 років. В середньому ставка становила 7,14% річних. За словами міністра, найбільшим попитом у інвесторів користувалися боргові папери терміном на 5 і 10 років. Загалом Аргентина отримала заявки на $68,6 млрд. У кінцевому рахунку Буенос-Айрес розмістив трирічні облігації на $2,75 млрд, п'ятирічні - $4,5 млрд, десятирічні - $6,5 млрд, тридцятирічні - $2,75 млрд. "Приблизно дві третини кредиторів - зі США, чверть - з Європи, 5% - з країн Далекого Сходу, ще 5% - з Латинської Америки", - прочеркнул Прат-Гай.

Міністр також повідомив, що Аргентина не планує розміщувати нові облігації в Нью-Йорку до кінця року.

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У 2005 та 2010 роках Аргентина реструктурувала 93% свого боргу, що залишився в спадщину після найбільшого в історії країни дефолту 2001 року. Власникам облігацій був запропонований обмін на нові папери з дисконтом близько 70% до первісної вартості. Однак власники решти 7% боргових паперів, що представляють в основному спекулятивні інвестиційні фонди, на це списання не погодилися.

Буенос-Айрес здійснював деякі виплати через один із нью-йоркських банків, потрапивши таким чином під юрисдикцію американської юстиції. Суд у Нью-Йорку став на захист інтересів кредиторів, зобов'язавши Аргентину виплатити борг повністю і постановив, що Буенос-Айрес не повинен здійснювати платежі іншим інвесторам, поки не розрахується з хедж-фондами, що відмовилися від реструктуризації, тим самим закривши доступ Аргентини до іноземних кредитів.

У січні уряд президента Аргентини Маурісіо Макрі, що вступив на посаду 10 грудня минулого року, відновив переговори. До теперішнього моменту Буенос-Айрес досяг угоди з 90% кредиторів, які оскаржують виплати в суді.