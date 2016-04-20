Мінінфраструктури хоче ввести посаду заступника міністра з питань приватизації

Міністерство інфраструктури України хоче ввести посаду заступника міністра, який відповідатиме за питання приватизації, повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян під час присвяченої приватизації в Україні дискусійної панелі, яка була організована Американською торговельною палатою.

«Приватизація - наш головний пріоритет на даному етапі. Зараз ми шукаємо фахівця на посаду заступника міністра, який буде відповідальним за цей напрямок», - цитує Омеляна прес-служба Американської торговельної палати.

У прес-службі Міністерства інфраструктури УНІАН повідомили, що у відомстві, як вони планують, буде окремий заступник міністра, який відповідатиме за питання приватизації, а зараз у міністра є три заступники: заступник міністра з питань європейської інтеграції Оксана Рейтер, заступник міністра Юрій Васьков, який курує морегосподарський комплекс, і заступник міністра Микола Снітко, який відповідає за залізничний транспорт, а вакантними залишаються посади першого заступника міністра та заступника міністра - керівника апарату.

Згідно з повідомленням, Американська торговельна палата наголосила на необхідності реалізації п'яти основних компонентів для успішного інвестування у державні активи. Зокрема, розробка змін до Закону України «Про концесії» у частині забезпечення прозорої і чіткої процедури передавання об'єктів у концесію, а також у розрізі визначення порядку справляння концесійних платежів.

«Ділове співтовариство очікує, що найближчим часом буде визначено урядову стратегію щодо державних активів у напрямку залучення інвесторів для приватизації та концесії», - наводяться у повідомленні слова президента Американської торговельної палати в Україні Андрія Гундера.

Водночас, у прес-службі Міністерства інфраструктури повідомили з посиланням на Омеляна, що спільно з Фондом державного майна України і Мінекономрозвитку триває робота над новим законом про концесії.

Крім того, Міністерство інфраструктури повністю розділяє позицію Мінекономрозвитку, згідно з якою перелік підприємств, що не підлягають приватизації, має бути переглянуто у бік суттєвого скорочення.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Омелян повідомив, що зміни до закону України про концесії, які розробляє Фонд державного майна України (ФДМУ) спільно з Міністерством інфраструктури та Міністерством економічного розвитку і торгівлі, можуть бути підготовлені до кінця поточного року.

Заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Юлія Ковалів повідомила, що законопроект про концесії буде подано на розгляд до Верховної Ради до вересня поточного року.

За її словами, на даний час в Україні існує чотири закони про концесії, проте вони недосконалі і тому не використовуються на практиці.