Підготовка Одеського припортового заводу до приватизації коштувала $1 мільйон

Фонд державного майна України (ФДМУ) витратив майже 1 мільйон доларів на технічну підготовку до приватизації одного з найбільших виробників хімічної продукції в країні "Одеського припортового заводу" (ОПЗ), повідомив у ході круглого столу голова ФДМУ Ігор Білоус.

"Ми витратили майже 1 мільйон доларів на технічну підготовку ОПЗ", - сказав він.

Білоус зазначив, що представники фонду разом з радником з приватизації заводу вже виконали підготовку компанії до проведення перетворень, екологічний аудит, розробили управлінський звіт та розіслали коротку інформацію про ОПЗ потенційним покупцям.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна розраховує в кінці липня 2016 року закрити угоду з продажу 99,6% акцій Одеського припортового заводу.

Одеський припортовий завод (Южний, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Підприємство також здійснює перевантаження хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.