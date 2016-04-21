Нацкомісія анулювала ліцензію Української міжнародної фондової біржі
17:29, 21 квітня 2016Фондовий ринок
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Крім того, НКЦПФР визнала цінні папери УМФБ фіктивними і зупинила їх обіг.
У квітні минулого року комісія призупинила дію ліцензії УМФБ / www.info-prom.com.ua
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) анулювала ліцензію Українській міжнародній фондовій біржі (УМФБ) на провадження професійної діяльності через існуючі правопорушення. Про це повідомила прес-служба регулятора.
Крім того, НКЦПФР визнала цінні папери УМФБ фіктивними і зупинила їх обіг.
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Як повідомляв УНІАН, у квітні минулого року комісія призупинила дію ліцензії УМФБ на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку.
Українська міжнародна фондова біржа заснована в 1999 році. Її засновниками виступили 24 юридичні особи, серед них - комерційні банки та оператори фондового ринку України.
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