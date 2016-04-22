На китайському фондовому ринку найсильніший тижневий спад за три місяці

Китайські фондові індекси за підсумками поточного тижня продемонстрували сильне зниження за три місяці, повідомляє Reuters.

За тиждень зведений індекс CSI300 (розраховується на основі вартості акцій, що торгуються на біржах в Шанхаї і Шеньчжені) втратив 3%, а Shanghai Composite – 3,9%.

При цьому торги в п'ятницю 22 квітня обидва біржових показники завершили в плюсі. Індекс CSI300 зріс на 0,5% про 3174 пунктів, а Shanghai Composite – на 0,2% до 2959 пунктів.

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На фондовому ринку Китаю в останні тижні спостерігається значна волатильність, вказує агентство. Зокрема, 14 квітня основні індекси оновили тримісячний максимум: CSI300 піднявся до 3275 пунктів, а Shanghai Composite – до 3082 пунктів. У кінці січня показники втратили майже 6% і опинилися на мінімумі з грудня 2014 року, передає Slon.ru.

Біржові індекси в Китаї перейшли до зростання в березні 2016 року після того, як влада країни прийняла новий економічний план. Додаткову підтримку ринкам у квітні надали дані щодо китайського експорту в березні – за цей місяць показник збільшився вперше за дев'ять місяців, на 11,5% в річному вираженні.