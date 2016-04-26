Фонд держмайна проти: Ахметову не дозволять перетворити енергокомпанії в приватні товариства

Фонд державного майна України (ФДМУ) на зборах акціонерів енергогенеруючих підприємств «Київенерго» і «ДТЕК Крименерго» (обидві м. Київ), у яких він володіє 25% плюс 1 акція, виступив проти перетворення компаній з публічних у приватні, повідомила прес-служба фонду.

Таке рішення, за інформацією ФДМУ, пов'язано з тим, що державі буде складніше контролювати приватні акціонерні товариства, оскільки до них пред'являється менше вимог щодо розкриття інформації.

У зв'язку з такою позицією фонду, збори акціонерів «Київенерго» і «ДТЕК Крименерго» не змогли прийняти рішення про перетворення енергокомпаній в приватні.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна раніше на зборах акціонерів інших компаній вже заблокував перетворення «ДТЕК Дніпроенерго», «ДТЕК Дніпрообленерго», «ДТЕК Західенерго» і "ДТЕК Донецькобленерго" в приватні компанії з публічних.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що ДТЕК ініціював перетворення енергокомпаній з метою отримати пріоритетне право викупити решти 25% акцій кожного з підприємств у держави за первісною ціною оцінки.

У ДТЕК повідомили, що рішення про перетворення підприємств було включено до порядку денного зборів акціонерів, оскільки після набуття чинності 1 травня цього року нової редакції Закону "Про акціонерні товариства" дані енергокомпанії холдингу не зможуть відповідати критеріям публічних товариств. Зокрема, акції публічних емітентів повинні бути в біржових реєстрах, але це ускладнено жорсткішими лістинговими вимогами до цінних паперів. Крім того, у кожній із зазначених енергокомпаній більше 100 акціонерів, що, згідно із законом, не дає мажоритарному акціонеру приватного товариства права первісного викупу акцій у держави.

«Київенерго» забезпечує споживачів столиці електричною і тепловою енергією, що виробляється на ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6. Компанія має 5 структурних підрозділів, а також дві філії — «Енергосервіс» і сміттєспалювальний завод «Енергія». Власниками більше 10% акцій «Київенерго» є кіпрська компанія DTEK Holdings Limited (25% плюс 1 акція), нідерландська DTEK Energy B. V. (29,1%), українська "ДТЕК Енерго" (18,3%) і держава в особі ФДМУ (25% плюс 1 акція).

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«ДТЕК Крименерго» - найбільша енергопостачальна компанія окупованого Росією Криму. Власниками більше 10% акцій, є кіпрські компанії DTEK Holdings Limited (50,3%), Garensia Enterprises Limited (12,4%) і держава в особі ФДМУ (25% плюс 1 акція).