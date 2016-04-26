Фонд держмайна проти: Ахметову не дозволять перетворити енергокомпанії в приватні товариства
ФДМУ зазначає, що державі буде складніше контролювати приватні акціонерні товариства, оскільки до них пред'являється менше вимог щодо розкриття інформації.
Фонд державного майна України (ФДМУ) на зборах акціонерів енергогенеруючих підприємств «Київенерго» і «ДТЕК Крименерго» (обидві м. Київ), у яких він володіє 25% плюс 1 акція, виступив проти перетворення компаній з публічних у приватні, повідомила прес-служба фонду.
Таке рішення, за інформацією ФДМУ, пов'язано з тим, що державі буде складніше контролювати приватні акціонерні товариства, оскільки до них пред'являється менше вимог щодо розкриття інформації.
У зв'язку з такою позицією фонду, збори акціонерів «Київенерго» і «ДТЕК Крименерго» не змогли прийняти рішення про перетворення енергокомпаній в приватні.
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Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна раніше на зборах акціонерів інших компаній вже заблокував перетворення «ДТЕК Дніпроенерго», «ДТЕК Дніпрообленерго», «ДТЕК Західенерго» і "ДТЕК Донецькобленерго" в приватні компанії з публічних.
Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що ДТЕК ініціював перетворення енергокомпаній з метою отримати пріоритетне право викупити решти 25% акцій кожного з підприємств у держави за первісною ціною оцінки.
У ДТЕК повідомили, що рішення про перетворення підприємств було включено до порядку денного зборів акціонерів, оскільки після набуття чинності 1 травня цього року нової редакції Закону "Про акціонерні товариства" дані енергокомпанії холдингу не зможуть відповідати критеріям публічних товариств. Зокрема, акції публічних емітентів повинні бути в біржових реєстрах, але це ускладнено жорсткішими лістинговими вимогами до цінних паперів. Крім того, у кожній із зазначених енергокомпаній більше 100 акціонерів, що, згідно із законом, не дає мажоритарному акціонеру приватного товариства права первісного викупу акцій у держави.
«Київенерго» забезпечує споживачів столиці електричною і тепловою енергією, що виробляється на ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6. Компанія має 5 структурних підрозділів, а також дві філії — «Енергосервіс» і сміттєспалювальний завод «Енергія». Власниками більше 10% акцій «Київенерго» є кіпрська компанія DTEK Holdings Limited (25% плюс 1 акція), нідерландська DTEK Energy B. V. (29,1%), українська "ДТЕК Енерго" (18,3%) і держава в особі ФДМУ (25% плюс 1 акція).
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«ДТЕК Крименерго» - найбільша енергопостачальна компанія окупованого Росією Криму. Власниками більше 10% акцій, є кіпрські компанії DTEK Holdings Limited (50,3%), Garensia Enterprises Limited (12,4%) і держава в особі ФДМУ (25% плюс 1 акція).