Мінфін провів вдалий аукціон: залучив до бюджету від продажу гривневих облігацій 3 мільярди

Міністерство фінансів України сьогодні, 26 квітня, на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 3,028 мільярда гривень.

Як повідомляється на сайті міністерства, всі кошти залучені в результаті продажу гривневих облігацій терміном обігу 3 роки з середньозваженою дохідністю 18,44% річних, у той час як розміщення облігацій терміном обігу 3, 6, 9 і 12 місяців не відбулося.

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Як повідомляв УНІАН, Мінфін у другому кварталі 2016 року планує проводити на ОВДП-аукціонах розміщення гривневих облігацій терміном обігу 3, 6, 9 і 12 місяців, 2 і 3 роки, а також валютних облігацій терміном обігу 1,5 і 2 роки.

Станом на 26 квітня обсяг ОВДП в обігу за сумою основного боргу склав 542,489 мільярда гривень, при цьому у власності Національного банку України знаходяться держпапери на суму 385,400 мільярда гривень, або 71% їх загального обсягу.