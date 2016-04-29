Один із найбільших зовнішніх акціонерів Apple продав всі акції компанії

Мільярдер і основний власник багатопрофільного холдингу Icahn Enterprises Карл Айкан (43 місце в глобальному рейтингу Forbes, статок — $17 млрд) більше не володіє акціями Apple. Про це він сам розповів у бесіді з CNBC, передає РБК.

«У нас більше немає позицій в Apple», — повідомив Айкан, зазначивши, що Apple «велика компанія», а її генеральний директор Тім Кук «робить приголомшливу роботу».

Пояснюючи своє рішення, Айкан висловив стурбованість становищем Apple в Китаї. Інвестора турбує, що китайська влада може ввести обмеження на бізнес Apple, що може відбитися на рівні продажів. При цьому, зізнався Айкан, його не лякає уповільнення економічного зростання Китаю.

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Карл Айкан придбав акції Apple в 2013 році. Інвестор неодноразово зазначав, що компанія недооцінена. В лютому 2015 року Айкан заявляв, що одна акція Apple повинна коштувати $216, а капіталізація компанії, за його оцінкою, повинна бути близько $1,3 трлн. Частка Айкана в компанії становила близько 45,8 млн акцій, він був найбільшим зовнішнім акціонером Apple (не брав участь в управлінні компанії, і не мав права голосу). За оцінкою Bloomberg, за поточними цінами пакет Айкана міг коштувати $4,4 млрд.

Заява Айкана прозвучала на тлі публікації квартальної звітності, в якій Apple повідомила про падіння виручки вперше з 2003 року. За другий квартал поточного фінансового року вона становила $50,6 млрд порівняно з $58 млрд в аналогічному періоді минулого року. Продажі iPhone у другому кварталі 2016 року впали на 16%. Найбільше падіння продажів — на 26% — зафіксовано в Китаї, а в США падіння становило 10%. Після публікації звітності 27 квітня акції Apple впали майже на 8,2%.