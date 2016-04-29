Глава ради директорів "Газпрому" продав весь свій пакет акцій концерну

Глава ради директорів "Газпрому" Віктор Зубков 19 квітня продав всі акції компанії, передає РІА "Новости" з посиланням на повідомлення "Газпрому" 29 квітня.

Розмір частки Зубкова в статутному капіталі "Газпрому" становив 0,00043868%, вся частка була виражена в звичайних акціях. Виходячи з даних Московської біржі, до кінця дня 19 квітня Зубков міг виручити за свій пакет акцій концерну 16,2 мільйона рублів (65 тисяч доларів).

Читайте також"Газпром" змінює формулу ціни на газ для європейців – відмовляється від нафтової прив'язкиПрем'єр-міністр Дмитро Медведєв 19 квітня підписав розпорядження про виплату компаніями з державною участю дивідендів за 2015 рік у розмірі не менше 50% прибутку. Протягом цього дня акції "Газпрому" подорожчали на 6,6%. Зараз вони торгуються на 13% дорожче, ніж на закритті 18 квітня.

Розпорядження стосуватиметься, зокрема, "Газпрому", АК "АЛРОСА", "Башнафти", "Зарубіжнафти", "Русгідро", "Совкомфлота", "Транснафти", "Роснафтогазу". Як очікує Кабмін, внаслідок даного рішення федеральний бюджет РФ отримає в 2016 році не менше 100 мільярдів рублів додаткових доходів.