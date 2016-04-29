Антимонопольний комітет дозволив фізособам купити "Неос Банк"

Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив фізичним особам - громадянам України придбати контрольні пакети акцій «Неос Банку» (раніше - «Банк Кіпру», Київ).

«Надано дозвіл фізичним особам - громадянам України на придбання акцій ПАТ «Неос Банку» (м. Київ), що забезпечують перевищення 50% голосів у вищому органі управління», - йдеться у рішенні комітету.

За інформацією на сайті Національного банку України, ключовими власниками «Неос Банку» через компанію ABH Ukraine Limited (Кіпр) на кінець лютого були громадяни Ізраїлю Михайло Фрідман і Герман Хан, а також громадяни Російської Федерації Петро Авен, Олексій Кузмичов і Андрій Косогов.

Через цю компанію зазначені особи також є опосередкованими власниками «Альфа-Банку» (Україна).

Раніше, 14 березня, Антимонопольний комітет України повідомляв про застосування штрафу до компанії ABH Ukraine Limited в 20,4 тис. грн за порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді концентрації в управлінні акцій «Неос Банку». АМКУ стверджував, що компанія одержала в управління акції «Неос Банку» без отримання відповідного дозволу органів комітету.

Нагадаємо, АМКУ дозволив компанії ABH Ukraine Limited придбати «Неос Банк» у липні минулого року, але за кілька днів Національний банк оштрафував компанію за придбання банку без погодження з регулятором.

Як повідомляв УНІАН, ABH Ukraine Limited 17 квітня 2014 року закрила угоду з Bank of Cyprus Group з придбання 99,77% акцій українського «Банку Кіпру» та кредитного портфеля, виданого групою «Банку Кіпру» українським позичальникам. Банк повідомив, що загальна сума угоди становила 202,5 млн євро.

«Банк Кіпру» (Київ, раніше «АвтоЗАЗбанк») працював на ринку України з 1991 року і входив до групи невеликих фінустанов. 17 квітня 2014 року акціонери «Банку Кіпру» прийняли рішення про зміну назви фінансової установи на «Неос Банк».