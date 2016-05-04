Акції Twitter різко подешевшали

Це мінімальна ціна, до якої опускалися акції компанії з листопада 2013 року, коли Twitter вийшла на біржу, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

За оцінкою експертів, тільки цього року акції Twitter подешевшали на 39%, а в цілому за всю історію компанії - більш ніж на 65%.

Нагадаємо, що у січні цього року з компанії пішли чотири віце-президенти. Як повідомляло агентство "Блумберг", звільнення послідували за провалом спроб керівництва компанії зупинити падіння темпів зростання кількості нових користувачів соціальної мережі.

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Кількість активних користувачів Twitter наразі складає близько 320 мільйонів людей.

Виручка компанії за підсумками 2015 року досягла 2,2 мільярди доларів.