Акції Twitter різко подешевшали

00:56, 04 травня 2016
Фондовий ринок
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Акції компанії Twitter різко подешевшали на торгах Нью-Йоркської фондової біржі у вівторок їх ціна впала на 3%, до 13,9 долари за штуку.

REUTERS

Це мінімальна ціна, до якої опускалися акції компанії з листопада 2013 року, коли Twitter вийшла на біржу, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

За оцінкою експертів, тільки цього року акції Twitter подешевшали на 39%, а в цілому за всю історію компанії - більш ніж на 65%.

Нагадаємо, що у січні цього року з компанії пішли чотири віце-президенти. Як повідомляло агентство "Блумберг", звільнення послідували за провалом спроб керівництва компанії зупинити падіння темпів зростання кількості нових користувачів соціальної мережі.

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Кількість активних користувачів Twitter наразі складає близько 320 мільйонів людей.

Виручка компанії за підсумками 2015 року досягла 2,2 мільярди доларів.

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