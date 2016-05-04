Philips планує продати підрозділ з виробництва лампочок

Підрозділ з виробництва електричних лампочок компанії Philips буде виділено в окрему структуру та виведено на біржу Euronext Amsterdam, передає РБК з посиланням на Financial Times

Спочатку буде продано 25% акцій, а потім голландці протягом кількох років позбудуться від контрольного пакета, щоб зосередитися на продукції медичного характеру.

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Генеральний директор Philips Франс ван Хаутен заявив, що підрозділ з виробництва лампочок, яке має назву Lumileds «може з повною підставою розраховувати на успіх в якості самостійної компанії». Керівництво Philips вважає, що перехід із споживчих товарів на медичні пропонує більше можливостей для зростання.

Раніше Philips планувала продати 80,1% в Lumileds китайського консорціуму за $2,8 млрд. Проте в січні ця угода зірвалася через заперечення американських регуляторів.