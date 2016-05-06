Агентство Fitch знизило кредитний рейтинг Бразилії

Про це повідомляє ТАСС.

"Зниження рейтингу Бразилії відображає більш сильний, ніж очікувалося, економічний спад, нездатність уряду стабілізувати перспективи державних фінансів, а також підвищений рівень політичної невизначеності", - йдеться в заяві агентства.

Fitch вважає, що всі ці фактори підривають впевненість у національній економіці, а також можливість її ефективного управління.

Рейтинг за облігаціями в національній та іноземній валюті був знижений до рівня "ВВ" до "ВВ+", а короткостроковий кредитний рейтинг в іноземній валюті підтверджений на рівні "В".

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Відзначається, що нове рішення агентства було оприлюднено напередодні голосування верхньої палати національного парламенту щодо імпічменту президента країни Ділми Руссефф, яка може завершитися зміною влади в південноамериканської республіки. "Fitch вважає, що політичний перехідний період, пов'язаний з процесом імпічменту та формуванням нового уряду, пройде плавно і мирно", - додали в Fitch.