У Лондоні взялися за "друзів" російської мафії: заарештували $22 мільйони на рахунках

Британська поліція заарештувала 22 мільйони доларів на рахунках, власників яких вона підозрює у зв'язку з російською організованою злочинністю, яка використовувала Лондонський ф'ючерсний ринок для відмивання грошей.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на ряд західних ЗМІ.

У справі щодо відмивання великих сум з використанням Лондонського ф'ючерсного ринку, за інформацією Reuters, брали участь дві російські компанії, швейцарська фірма та інвестиційна група на Британських Віргінських островах.

Росіянина, якого британська поліція підозрює у відмиванні мільйонів доларів, звати Дмитро Недзвецький, пише Times з посиланням на джерело, знайоме з ситуацією. Як уточнюється, він працює в Archer Daniels Midland.

За даними газети, Недзвецького відпустили під заставу без пред'явлення звинувачень. Відзначається, що 43-річного росіянина затримували ще в кінці березня, але відпустили під заставу до липня. Адвокат брокера відмовився прокоментувати FT будь-яку інформацію.

Після проведення розслідування, яке тривало чотири місяці і здійснювалося поліцією та оператором ф'ючерсів Intercontinental Exchange, Inc (ICE) щодо підозрілої торгівлі на ринку ф'ючерсів, представник поліції лондонського Сіті повідомив у середу, що вони захопили чотири рахунки після арешту російського брокера за підозрою у відмиванні грошей.

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"Наше розслідування направлено щодо підозрюваного з числа російської організованої злочинної групи, який з допомогою Лондонського ф'ючерсного ринку відмивав мільйони доларів, отриманих за допомогою злочинних доходів", – сказав інспектор Крейг Мулліш з відділення поліції по боротьбі з відмиванням грошей.

Ніяких додаткових подробиць не повідомляється. Оператор ICE в Лондоні не був доступний для коментарів.