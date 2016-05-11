ЄБРР може взяти участь у приватизації Одеського припортового заводу – Reuters

Один з ключових кредиторів України – Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) може взяти участь у приватизації великого виробника хімічної продукції Одеського припортового заводу, повідомляє Reuters з посиланням на керуючого директора ЄБРР по регіону Східної Європи і Кавказу Френсіса Маліжа.

«Маліж зазначив, що ЄБРР може претендувати на частку в 15-25% в ході приватизації найбільшого в Україні виробника хімічної продукції Одеського припортового заводу, аукціон щодо якого має пройти вже наступного місяця», - зазначає Reuters.

Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна України розраховує наприкінці червня 2016 року оголосити аукціон з продажу 99,6% акцій Одеського припортового заводу, а наприкінці липня закрити угоду.

Голова фонду Ігор Білоус називав основними потенційними покупцями Одеського припортового заводу норвезьку компанію Yara, американські ІВЕ Trade, Koch Fertilizers, CF Industries і польську Ciech.

Одеський припортовий завод (Южний, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Підприємство також здійснює перевантаження хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолодження і перевантаження аміаку.