Банки США втратили $300 мільйонів через зірвані угоди зі злиття компаній

Найбільші американські банки зазнали збитків у розмірі більше $300 млн тільки через скасування низки злиття корпорацій. Мова йде про комісійну винагороду за консультації, які надавали ці банки учасникам угод, повідомила в середу у своїй електронній версії газета The Wall Street Journal.

Згідно з її даними, в США з різних причин не відбулися об'єднання компаній з капіталами на рекордно високу суму $395,4 млрд. Видання виділє три найбільших: злиття фармацевтичної компанії Pfizer з виробником ботокса Allergan, нафтосервісних компаній Halliburton і Baker Hughes, торговців канцелярським приладдям Staples і Office Depot.

Консультанти отримують гроші за послуги, коли угода затверджена і відбулася. У протилежному випадку такі юридичні фірми або банки залишаються ні з чим, якщо, звичайно, не підстрахувалися на випадок фіаско, пояснює WSJ.

Як інформувала газета, компанія Guggenheim Partners і банк Goldman Sachs консультували Pfizer і втратять на розірванні угоди $80 млн. Банки J. P. Morgan Chase і Morgan Stanley консультували Allergan і втратять $132,5 млн, передає ТАСС.

Читайте такожСвітовий обсяг угод зі злиття і поглинання оновив абсолютний рекорд

Goldman Sachs також обслуговувала Baker Hughes, втративши на цьому ще $35 млн. А банки Bank of America і Credit Suisse, які обслуговували Halliburton, не отримають $52 млн. І, нарешті, фірма Peter J. Solomon втратить близько $13,5 млн на розірванні угоди між Staples і Office Depot. Правда, ця фірма підстрахувалася і виторгувала собі на переговорах $14,5 млн з 250 млн, які ініціатор зриву угоди Staples винен тепер Office Depot.

За оцінкою WSJ, 2015 рік став на рідкість "врожайним" в плані домовленостей про злиття компаній. Поточний рік став надзвичайно невдалим для таких угод.