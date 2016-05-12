Кабмін не планує приватизацію "Укргазвидобування" - прем'єр

11:16, 12 травня 2016
Фондовий ринок
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«Укргазвидобування» - це державна компанія. Вона повинна бути успішною і належати державі», - сказав Гройсман.

/ Фото УНИАН

Кабінет міністрів України не планує приватизацію найбільшого державного газовидобувного холдингу країни «Укргазвидобування» і має намір залишити компанію в державній власності.

Про це журналістам повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, коментуючи заяви деяких політиків про нібито наявні плани щодо продажу газовидобувного активу. 

«Укргазвидобування» - це державна компанія. Вона має бути успішною й належати державі. Допускати приватизацію такої компанії ні в якому разі не можна. Планів (із приватизації - УНІАН) немає й не буде», - сказав він.

При цьому Гройсман підкреслив, що не допустить руйнування системи управління компанією, в тому числі шляхом тиску на компанію й проведення обшуків у корпоративних офісах. 

«Якщо у правоохоронців є питання, вони мають право їх поставити і все з'ясувати. Однак на мій погляд, немає ніяких підстав зміщувати зараз призначений менеджмент. Я прийшов в уряд, щоб працювати на державу, а значить, на український народ. І я нікому не дозволю брати під контроль що-небудь, що належить народу. Кожна державна компанія працюватиме на Україну і українців», - сказав прем'єр.

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Довідка УНІАН. «Укргазвидобування» - найбільша газовидобувна компанія України. До складу компанії входять 4 газопромислових управління «Шебелинкагазвидобування», «Полтавагазвидобування», «Харківгазвидобування» і «Львівгазвидобування». 100% акцій компанії належать НАК «Нафтогаз України».

У січні-березні цього року компанія збільшила видобуток природного газу на 24,3 млн куб. м, або на 0,7%, порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 3,687 млрд куб. м. При цьому в квітні «Укргазвидобування» на потужностях Шебелинського газопереробного заводу запустила виробництво автомобільних бензинів екологічного класу Євро-4.

Разом із тим, голова «Укргазвидобування» Олег Прохоренко неодноразово заявляв про тиск на компанію, зокрема, з боку народних депутатів, що, на його думку, пов'язано з активізацією змін у компанії, які покликані усунути корупцію й злочинні схеми в ній. Крім того, Прохоренко назвав тиском на компанію організовані й розпочаті 11 травня цього року обшуки в компанії, які проводили співробітники СБУ, Генпрокуратури та інших правоохоронних органів. Прохоренко повідомив про обшуки на засіданні уряду, але підкреслив, що керівництву «Укргазвидобування» «немає чого боятися».

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