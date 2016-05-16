Кабмін підготує публічну приватизацію ОПЗ - Гройсман

Кабінет міністрів України підготує публічну приватизацію одного з найбільших виробників хімічної продукції в країні "Одеського припортового заводу" (ОПЗ), заявив в ході зустрічі з послами країн "Великої сімки" прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

"Уряд підготує публічну приватизацію Одеського припортового заводу", - цитує Гройсмана його прес-секретар Дмитро Столярчук у своєму Twitter.

Пізніше прес-служба уряду повідомила, що в ході зустрічі Гройсман назвав своїм завданням забезпечення не тільки продажу ОПЗ, а також низки інших держкомпаній.

"Наше завдання - створити таку систему приватизації, яка викликала б довіру інвесторів і громадян України", - процитувала прес-служба Гройсмана.

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Як повідомляв УНІАН, Одеський припортовий завод (Южний, Одеська область) – другий за величиною виробник аміаку та карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Підприємство також здійснює перевантаження хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.

Завод знаходиться в переліку підприємств на приватизацію з 2015 року. Фонд державного майна України (ФДМУ) витратив майже 1 мільйон доларів на технічну підготовку до приватизації підприємства. Потенційними учасниками торгів вважаються близько 10 покупців, і ФДМУ розраховує вже наприкінці липня 2016 року закрити операцію з продажу 99,6% акцій ОПЗ.