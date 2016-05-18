Кабмін сьогодні планує затвердити умови приватизації ОПЗ

Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні планує затвердити умови приватизації Одеського припортового заводу (ОПЗ), повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

"На сьогоднішньому засіданні плануємо затвердити умови приватизації Одеського припортового заводу. Ми почнемо цей процес", - сказав Гройсман.

Як очікується, стартова ціна 99,6% акцій ОПЗ, які виставлено на продаж, може скласти близько 13,2 мільярда гривень (близько 500 мільйонів доларів).

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Довідка УНІАН. Одеський припортовий завод (Южне, Одеська область) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні.

Підприємство також здійснює перевантаження хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку. Завод знаходиться в переліку підприємств на приватизацію з 2015 року.

Фонд державного майна України (ФДМУ) витратив майже 1 мільйон доларів на технічну підготовку до приватизації підприємства. Потенційними учасниками торгів вважаються близько 10 покупців, і ФДМУ розраховує вже наприкінці липня 2016 року закрити операцію з продажу 99,6% акцій ОПЗ.