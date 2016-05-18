Україна не допустить до продажу ОПЗ покупців з Росії - ФДМУ

Україна не допустить до продажу 99,6% акцій одного з найбільших виробників хімічної продукції - Одеського припортового заводу - потенційних покупців з Росії.

Про це на засіданні Кабінету міністрів повідомив голова Фонду державного майна України (ФДМУ) Ігор Білоус.

"Відповідно до нової редакції закону ("Про внесення змін у деякі закони України щодо вдосконалення процесу приватизації" - УНІАН), ми не допустимо до участі в приватизації не лише російські компанії, але й компанії зі списку FATF (група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей – УНІАН), з офшорних зон", - сказав він.

Білоус зазначив, що потенційний покупець також має надати інформацію про свого кінцевого бенефіціара.

За словами голови фонду ФДМУ закінчив майже всі етапи з підготовки до приватизації ОПЗ.

"На сьогоднішній день завод має не лише міжнародну фінансову звітність, оброблену усіма міжнародними радниками, але й матиме міжнародний екологічний аудит", - сказав Білоус.

Умовами купівлі ОПЗ для інвестора будуть модернізація підприємства, заборона на звільнення працівників протягом 6 місяців, після чого звільнення може бути тільки в координації з профспілками, підтримання екологічної безпеки діяльності заводу.

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Як повідомляв УНІАН, 16 лютого Верховна Рада прийняла закон про внесення змін до приватизаційний процес, який, зокрема, передбачає заборону на участь у продажу держкомпаній резидентам країни-агресора, компаніям з офшорних зон і списку FATF.

Згідно з планом, Фонд держмайна має намір виставити на продаж держпакет акцій ОПЗ наприкінці червня цього року.

Одеський припортовий завод (Южний, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Підприємство також здійснює перевантаження хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.