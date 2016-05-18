Компанія Фірташа не зможе заблокувати приватизаційний конкурс по ОПЗ - голова ФДМУ

Компанія Ostchem, підконтрольна українському бізнесменові Дмитру Фірташу, не зможе заблокувати приватизаційний конкурс по Одеському припортовому заводу через наявність заборгованості підприємства перед структурами бізнесмена.

Про це на засіданні Кабінету міністрів повідомив голова Фонду державного майна України (ФДМУ) Ігор Білоус.

"У нас є борг господарського характеру за поставлений заводу газ в 2013-2014 роках підприємствами Фірташа. Це доларовий борг перед підприємством Ostchem. Він становить 193 мільйони доларів за номінальною вартістю, якщо не враховувати пеню та інші речі, які ще потрібно довести в суді. Інвестор, який прийде на завод, буде розбиратися з усіма господарськими справами підприємства, в тому числі і з боргом. Цього факту ніхто не приховує... Наразі жодної загрози конкурсу немає", - сказав Білоус.

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Довідка УНІАН. Одеський припортовий завод (Южне, Одеська область) – другий за величиною виробник аміаку та карбаміду і третій – за випуском азотних добрив в Україні.

Підприємство також здійснює перевантаження хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування та перевантаження аміаку. Завод знаходиться в переліку підприємств на приватизацію з 2015 року.

Фонд державного майна України (ФДМУ) витратив майже 1 мільйон доларів на технічну підготовку до приватизації підприємства. Потенційними учасниками торгів вважаються близько 10 покупців, і ФДМУ розраховує вже наприкінці липня 2016 року закрити операцію з продажу 99,6% акцій ОПЗ.