Кабмін затвердив умови приватизації ОПЗ зі стартовою ціною 13,2 мільярда

Кабінет міністрів затвердив умови приватизації 99,6% акцій одного з найбільших в Україні виробників хімічної продукції - Одеського припортового заводу (ОПЗ) зі стартовою ціною пакета акцій підприємства в 13,175 мільярда гривень.

Голова Фонду державного майна України (ФДМУ) Ігор Білоус в ході виступу на засіданні уряду зазначив, що таку ціну було сформовано за результатами незалежної оцінки пакета акцій та затверджена конкурсною комісією з приватизації заводу.

В ході обговорення стартової ціни пакету акцій ОПЗ народний депутат Андрій Журжій повідомив про те, що в 2009 році на аукціоні з продажу цього підприємства, результати якого ФДМУ скасував, кінцева ціна склала 620 мільйонів доларів, тому потрібно встановити більш високу ціну на основі раніше сформованої вартості заводу на минулому аукціоні.

"Ціна встановилася на рівні 620 мільйонів доларів. Логічно відштовхуватися від 600 мільйонів доларів. Тоді Фонд держмайна скасував результати аукціону, оскільки вона виявилася дуже низькою", - сказав він.

У свою чергу міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів зазначив, що при встановленні початкової ціни необхідно враховувати курс долара.

"На початок 2009 року початкова ціна Одеського припортового заводу становила 4 мільярди гривень, або 494 мільйони доларів. Курс тоді був 8,1 гривні за долар. За станом на 16 травня 2016 року курс дорівнював 25,1 гривні за долар. Ціна 13,175 мільярда гривень, або 522 мільйона доларів. Навіть з урахуванням курсу стартова ціна зараз вище на 28 мільйонів доларів", - сказав міністр, додавши, що не можна порівнювати кінцеву ціну пакета акцій заводу за результатами аукціону та її стартову ціну.

За словами Кубіва, прийняте урядом рішення - це історичний момент і початок масштабної приватизації в Україні.

"Ми запрошуємо українських і міжнародних інвесторів до участі в торгах", - сказав Кубів.

Пізніше в прес-службі Мінекономрозвитку, як ключовому відомстві, що відповідає за проведення приватизації, пояснили, що напередодні продажу Одеський припортовий завод пройшов міжнародний аудит і підготував фінансову звітність міжнародного зразка.

При цьому основними вимогами до потенційного покупця заводу визначені наступні. Інвестор зобов'язаний зберегти основну номенклатуру продукції, робіт і послуг; забезпечити приймання, зберігання і відвантаження аміаку та іншої хімічної продукції магістральними трубопроводами та залізницею; не допускати ущемлення інтересів суб'єктів господарювання - контрагентів; змінити ціну на послуги з приймання, зберігання, відвантаження та охолодження рідкого аміаку; задовольнити всі потреби контрагентів в добривах у відповідність з контрактами.

Раніше Білоус в інтерв'ю УНІАН зазначив, що початкова ціна пакету акцій ОПЗ має бути не менше 500 мільйонів доларів. Радник з питань приватизації UBS оцінив завод в діапазоні від 400 мільйонів доларів до 700 мільйонів доларів, так як ціна буде залежати від кон'юнктури на ринку сировини, політичної ситуації, прозорості процесу продажу.

За його словами, основними потенційними покупцями держпакета акцій Одеського припортового заводу є норвезька компанія Yara, американські ІВЕ Trade, Koch Fertilizers, CF Industries і польська Ciech.

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Довідка УНІАН. Одеський припортовий завод (м. Южне, Одеська область) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Підприємство також здійснює перевантаження хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.