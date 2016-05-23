Приватизацію "Центренерго" перенесуть на 2017 рік

Фонд державного майна України (ФДМУ) планує продати 78,3% акцій найбільшої енергогенеруючої компанії «Центренерго» в 1-му кварталі 2017 року, тоді як раніше відомство мало намір виставити на аукціон держпакет акцій цього підприємства в листопаді 2016 року.

Про це на брифінгу повідомив голова фонду Ігор Білоус.

«У нас компанія стоїть у планах на цей рік. Але я бачу, що фізично ми не встигнемо підготувати її для того, щоб у нас була прозора та професійна приватизація. Я думаю, що це буде перший квартал наступного року», - сказав він.

Білоус зазначив, що приватизація «Центренерго» буде складнішою, аніж приватизація Одеського припортового заводу (ОПЗ).

«Приватизація «Центренерго» буде складнішою, аніж приватизація ОПЗ, оскільки «Центренерго» працює в Україні та за українською валютою. Для того щоб його приватизувати, необхідно отримати реформу в секторі електроенергетики», - зазначив глава фонду.

Також Білоус додав, що для приватизації енергокомпанії не відібрано всіх радників, які допоможуть зробити продаж ефективнішим.

Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів інвесткомпанії Dragon Capital Сергій Фурса на своїй сторінці у Facebook написав, що причиною перенесення термінів приватизації "Центренерго" може бути корупція на підприємстві.

"Всім очевидно, що основна причина - це корупція. Дуже вигідно контролювати цей актив... Всі ті, кому це очевидно, розуміють, що їх тримають за ідіотів. Вони не можуть вірити запевненням про боротьбу з корупцією, коли бачать такий кричущий приклад корупції, що завдає величезної шкоди державі. Шкоди, не пропорційної сумам, які можуть заробити на "Центренерго" різні "друзі друзів", - зазначив він.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого Міністерство енергетики та вугільної промисловості України передало 78,3% акцій «Центренерго» Фонду держмайна для подальшої приватизації.

ФДМУ ініціював проведення загальних зборів акціонерів «Центренерго», але Кабінет міністрів не встиг узгодити завдання на голосування представникам фонду в ході проведених у квітні зборів акціонерів енергокомпанії.

Через це 28 квітня збори акціонерів «Центренерго» не змогли прийняти жодного рішення. Зокрема, акціонери не розглянули питання про затвердження фінансових звітів за 2014 і 2015 роки, про плани діяльності на 2016 рік, про обрання членів наглядової ради та ревізійної комісії.

Раніше Фонд держмайна планував оголосити аукціон з продажу держпакету акцій «Центренерго» в листопаді 2016 року.

ПАТ «Центренерго» є одним з провідних виробників електроенергії в Україні. До складу компанії входять три теплові електростанції - Вуглегірська, Зміївська і Трипільська, їх сумарна встановлена проектна потужність становить 7665 МВт - 14% генеруючої потужності України. «Центренерго» постачає електроенергію в Київську, Харківську і Донецьку області.