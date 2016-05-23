Одеський припортовий завод планують продати в кінці липня

Фонд державного майна України (ФДМУ) планує провести аукціон з продажу 99,6% акцій одного з найбільших виробників хімічної продукції в країні Одеського припортового заводу наприкінці липня 2016 року, повідомив на брифінгу глава відомства Ігор Білоус.

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«У липні в нас буде аукціон щодо ОПЗ – в 20-х числах... Оголошення про аукціон ми робитимемо або наприкінці травня, або в перших числах червня. Зараз ми чекаємо постанови Кабінету міністрів», - сказав він, додавши, що упродовж 7 днів після проведення аукціону покупець повинен буде оплатити акції заводу і упродовж 30 днів проводитиметься остаточне оформлення угоди.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 18 травня затвердив умови приватизації Одеського припортового заводу зі стартовою ціною пакета акцій підприємства в 13,175 млрд грн.

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Основними вимогами до потенційного покупця заводу визначено: інвестор зобов'язаний зберегти основну номенклатуру продукції, робіт і послуг; забезпечити приймання, зберігання і відвантаження аміаку та іншої хімічної продукції магістральними трубопроводами та залізницею; не допускати обмеження інтересів суб'єктів господарювання - контрагентів; змінити ціну на послуги з приймання, зберігання, відвантаження та охолодження рідкого аміаку; задовольнити всі потреби контрагентів у добривах відповідно до контрактів.