Жодна зареєстрована в Україні компанія не цікавилася купівлею ОПЗ – Білоус

Жодна зареєстрована в Україні компанія не цікавилася купівлею 99,6% акцій одного з найбільших у країні виробників хімічної продукції – Одеського припортового заводу (ОПЗ), повідомив у коментарі УНІАН голова Фонду державного майна України (ФДМУ) Ігор Білоус.

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«Українських (інвесторів – УНІАН) взагалі немає. Всі іноземці», - сказав Білоус, відповідаючи на запитання про кількість українських компаній, які цікавилися купівлею держпакета акцій ОПЗ.

За його словами, з іноземними інвесторами, які зацікавлені в купівлі заводу, вже підписано договори конфіденційності, які дають їм змогу відвідати підприємство і ознайомитися з його діяльністю.

«У нас 5 твердих інтересантів, з іншими ведуться переговори. ...Можу також сказати, що інформаційний бюлетень про аукціон з продажу ОПЗ ми надіслали понад 30 інвесторам», - додав голова фонду, зазначивши, що не може назвати потенційних покупців підприємства.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 18 травня затвердив умови приватизації Одеського припортового заводу зі стартовою ціною пакета акцій підприємства в 13,175 млрд грн.

ФДМУ планує оголосити про аукціон з продажу 99,6% акцій Одеського припортового заводу наприкінці травня – на початку червня і провести конкурс наприкінці липня 2016 року.

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Раніше Білоус зазначив, що основними потенційними покупцями держпакета акцій Одеського припортового заводу є норвезька компанія Yara, американські ІВЕ Trade, Koch Fertilizers, CF Industries і польська Ciech.

Одеський припортовий завод (м. Южне, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Підприємство також здійснює перевантаження хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.