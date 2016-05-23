Росія оголосила про перший за три роки випуск євробондів: через санкції розміщує сама і для себе

Росія вперше з 2013 року розміщує новий випуск єврооблігацій, який в умовах санкцій більше схожий на інструмент вилучення надлишку валютної ліквідності в російських банків, ніж орієнтований на залучення іноземних інвесторів, кажуть аналітики, опитані Рейтер.

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У понеділок Росія розпочала розміщення євробондів в доларах США з погашенням у травні 2026 року, орієнтуючи інвесторів на прибутковість в діапазоні 4,65-4,90 відсотка річних, що передбачає премію до російської суверенної кривої в 50-75 базисних пунктів, сказали Рейтер два джерела у фінансових колах.

Пізніше Мінфін РФ підтвердив відкриття книги, не називаючи параметрів угоди.

Єдиним організатором угоди обсягом до $3 мільярдів, яку планується закрити одним днем, виступає ВТБ Капітал.

РФ зобов'язується не використовувати залучені в рамках розміщення коштів на цілі, що порушують режим санкцій США і ЄС, випливає з проспекту нового випуску.

Мінфін обіцяє інвесторам, що залучені кошти підуть на виплати за зовнішніми боргами, а залишки Мінфін продасть Банку Росії, і вони стануть частиною золотовалютних резервів, йдеться в проспекті.

З проспекту випливає, що бонди будуть обслуговуватися через Національний розрахунковий депозитарій (НРД), а не через міжнародні клірингові системи до тих пір, поки вони не дадуть на це згоду.

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Джерела говорили Рейтер, що РФ тягне з розміщенням євробондів через затягнення переговорів про участь в операції міжнародних розрахунково-клірингових систем Euroclear та Clearstream.

"Незважаючи на потенційний інтерес інвесторів до суверенних євробондів рішення вести розрахунки лише через НРД може істотно скоротити базу інвесторів і може трактуватися як спроба вилучити вільну ліквідність банківської системи, ніж як залучити новий іноземний капітал", - відзначають аналітики ING.

Мінфін збере валютну ліквідність на внутрішньому ринку, віднесе її в ЦБ, який надрукує натомість близько 200 мільярдів рублів - доларової ліквідності стане менше, це може нести певні ризики для рубля, говорить аналітик Райффайзенбанку Денис Поривай.

Великі російські банки, такі як Сбербанк і ВТБ, зізнавалися в наявності у них надлишку валютної ліквідності і лобіювали випуск Мінфіном валютних облігацій на локальному ринку.

Навряд чи буде великий попит з боку іноземних інвесторів з урахуванням обслуговування у НРД, якщо тільки китайські захочуть купити або стратеги, додає він.

"Теоретично, Мінфін може повністю розраховувати на базу інвесторів, яка була в ОФЗ до їх включення в Euroclear",- сказав Єгор Федоров з банку ING.

"Росія розміщує євробонди в умовах квазісанкцій, і використання клірингу НРД обмежує ліквідність випуску... наскільки розміщення буде успішним, можна буде судити за обсягом попиту і премії, яка в результаті складеться".

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Раніше ряд американських і європейських банків відмовилися брати участь у розміщенні російських євробондів після рекомендацій влади США та Євросоюзу, оскільки це може порушити режим санкцій щодо Росії.

Ринок поки не показав помітної реакції на новину про розміщення суверенних єврооблігацій, знижуючись на тлі здешевлення нафти. Гравці відзначають невизначеність щодо можливої бази інвесторів і обсягу випуску.

Оголошення операції без традиційного роуд-шоу наводить на думку, що угода не орієнтована на іноземних інвесторів, вважають аналітики ING.

У проспекті до нового випуску також повідомляється, що у разі неможливості здійснювати виплати в рамках зобов'язань з новим єврооблігацій у доларах США РФ може платити частково або повністю в альтернативних валютах: в євро, фунтах стерлінгів або швейцарських франках.