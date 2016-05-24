Вашингтон знову попередив компанії про ризики розміщення євробондів РФ

Позиція США з питань ведення бізнесу з РФ в звичайному режимі не змінилася – він ризикований, поки діють санкції, пов'язані з ситуацією в Україні.

Про це заявив представник держдепартаменту Марк Тонер, повідомляє РИА Новости.

"Ми ясно даємо зрозуміти в рамках наших зобов'язань перед компаніями США, що, на наш погляд, існують ризики, як економічні, так і репутаційні, пов'язані з веденням бізнесу з Росією в звичайному режимі", — зазначив він.

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Наприкінці лютого представники Мінфіну США і Держдепартаменту підтвердили інформацію, яка з'явилася в пресі, що застерігають бізнесменів від "звичайного ведення справ" з Росією, в тому числі і під час покупки євробондів. Російський уряд не включений в санкційний список, але його позики можуть бути направлені компаніям, що перебувають під санкціями, пояснювали вони.

Росія оголосила в понеділок про розміщення нового випуску єврооблігацій. За повідомленням Мінфіну, випуск здійснюється відповідно до програми зовнішніх запозичень і закону про бюджет на поточний рік, що передбачає запозичення на зовнішньому ринку в розмірі 3 мільярди доларів. Як раніше повідомив РІА Новини джерело в банківських колах, доларовий випуск розміщується на десять років з орієнтиром прибутковості 4,65-4,9% річних. Організатором виступає "ВТБ Капітал".

Раніше координатор із санкцій держдепартаменту США Деніел Фрід заявив, що не в курсі, чи суперечить купівля євробондів Росії санкціям США. Він не виключив, що додаткові проблеми для участі в розміщенні для американських компаній будуть пов'язані з тим, що ВТБ знаходиться під фінансовими обмеженнями ЄС і США.