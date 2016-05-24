Moody's знизило рейтинги німецького Deutsche Bank

Міжнародне рейтингове агентство Moody's знизило довгостроковий депозитний рейтинг Deutsche Bank до "A3" з "A2", рейтинг пріоритетного незабезпеченого боргу банку до "Baa2" з "Baa1" і базову оцінку кредитоспроможності до "ba1" з "baa3", йдеться в повідомленні агентства.

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Разом з цим агентство знизило оцінку ризику контрагента до "А3 (CR)" з "A2 (CR)", короткострокові рейтинги Deutsche Bank і оцінки ризику контрагента - до рівня "Prime-2" з "Prime-1" та "Prime-2 (CR)" с "Prime-1 (CR)" відповідно. Прогноз за всіма рейтингами стабільний, передає Прайм.

Дана рейтингова дія відображає зростаючі проблеми, з якими стикається Deutsche Bank у досягненні свого стратегічного плану до 2020 року, пояснює агентство. "Нова команда менеджерів Deutsche Bank працює дисципліновано, але проблеми збільшуються, зменшуючи операційну гнучкість банку", - наводяться в релізі слова старшого віце-президента Moody's Пітера Нербі.

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Стабільний прогноз за рейтингами відображає потенційні довгострокові вигоди для кредиторів Deutsche Bank від плану п'ятирічної стратегії. Він також відображає дії, вжиті командою управління банку для збереження капіталу і ліквідності в процесі реструктуризації.

Deutsche Bank - найбільший за розміром активів банк Німеччини, заснований в 1870 році. Чистий збиток за 2015 рік становив 6,772 мільярда євро проти прибутку роком раніше на рівні 1,691 мільярда євро. Це перший річний збиток банку з 2008 року.