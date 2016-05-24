Надходження від приватизації з початку року скоротилися майже в 4 рази

Надходження до державного бюджету України від приватизації за підсумками січня-квітня 2016 року склали 29,1 мільйона гривень, що в 3,9 рази менше аналогічного показника 2015 року.

Про це йдеться у звіті Фонду державного майна України (ФДМУ).

Також повідомляється, що центральний та регіональні управління Фонду держмайна за звітний період продали 42 (в тому числі в квітні 7) об'єкта державної власності і 113 (у квітні 21) об'єктів комунальної власності.

У квітні ФДМУ через фондові біржі виставив 33 пакета акцій підприємств загальною номінальною вартістю 263,3 мільйона гривень. Минулого місяця фонд продав пакети акцій "Гідросили МЗТГ" (Мелітополь), "Запорізького облплемпредприятия" (Запоріжжя) і заводу "Прилив" (Бердянськ) на загальну суму 807,9 тисячі гривень.

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Як повідомляв УНІАН, надходження до державного бюджету України від приватизації за підсумками 2015 року склали 151,5 мільйона гривень, що у 3 рази менше аналогічного показника 2014 року і становить 0,09% від встановленого на попередній рік плану – 17 мільярдів гривень.

В 2016 році, згідно з Бюджетним кодексом, ФДМУ планує направити в державний бюджет 17,1 мільярда гривень. Разом з тим голова фонду Ігор Білоус раніше заявив, що відомство планує цього року перерахувати до бюджету близько 20 мільярдів гривень.