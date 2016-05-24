ФДМ скасував заблоковану приватизацію столичного "Президент-Готелю"

Фонд державного майна України (ФДМУ) скасував свої накази з підготовки до приватизації столичного "Президент-готелю", продаж якого заборонив Окружний адміністративний суд Києва в листопаді минулого року, через закінчення терміну дії оцінки вартості об'єкта.

Про це повідомила прес-служба відомства.

"Щоб мати можливість видати наказ ФДМУ вже звернувся до суду з проханням скасувати ухвалу Окружного адміністративного суду Києва, яким було заборонено проводити приватизацію "Президент-готелю", - йдеться в повідомленні.

У фонді повідомили, що скасувати цю ухвалу суд може на підставі відсутності зараз приватизаційного процесу по об'єкту. Після цього ФДМУ зможе видати новий наказ про приватизацію, на підставі якого буде проведено нову оцінку готелю.

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Як повідомляв УНІАН, 5 листопада 2015 року Фонд держмайна виставив на продаж 100% акцій "Президент-готелю" з початковою ціною 330,1 мільйонів гривень.

Пізніше у фонді повідомили, що після публікації інформації про продаж готелю надійшло повідомлення з Окружного адміністративного суду Києва, який виніс ухвалу про заборону приватизації держпакету акцій компанії за позовом "Будівельної компанії "Квадр", яка є орендарем готелю.

У ФДМУ повідомили, що дуже здивовані оперативною роботою суду, оскільки на момент підписання номера "Відомостей приватизації" від 24 листопада 2015 року з оголошенням про продаж готелю ніякого рішення суду до фонду не надходило.

Фонд держмайна подав апеляцію на дане рішення суду, але Київський апеляційний адміністративний суд за результатами засідання відмовив ФДМУ в її задоволенні.

Довідка УНІАН. "Президент-готель" (до 1998 року – готель "Інтурист") побудований в Києві в 1990 році. Реконструкція чотиризіркового готелю на 374 номери проведена в 2006-2012 роках. Готель у I півріччі 2015 року збільшив чистий прибуток на 60% порівняно з аналогічним періодом попереднього року - до 7,4 мільйона гривень.

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Антимонопольний комітет України в 2009 році дозволив "Будівельної компанії "Квадр", зареєстрованої в Києві в тому ж році, взяти в оренду активи готелю на 25 років. При цьому в АМКУ зазначили, що орендар з моменту створення не здійснювала господарську діяльність і планував надавати готельні послуги.

З відкритих джерел відомо, що "Президент-готель" перебував в оренді у близькою до екс-президенту Віктору Януковичу бізнес-групи Бориса Кауфмана і Олександра Грановського.